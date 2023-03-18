Мощный пожар охватил химзавод в Долгопрудном
Пожар произошёл на территории химзавода в Долгопрудном
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Мощный пожар начался на территории одного из крупнейших предприятий химической промышленности "Тонкий органический синтез" в Долгопрудном. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в результате возгорания пострадал один человек.
"По адресу Лихачёвский проезд, дом 5В на территории предприятия ТОС произошёл пожар. Горит цистерна для хранения таллового масла объёмом 12 кубометров. В результате пожара пострадал один работник", — уточнил собеседник агентства.
Пожару был присвоен третий ранг сложности. Возгорание удалось локализовать на площади 50 квадратных метров.
Ранее Лайф рассказывал о мощном пожаре в Астраханском государственном заповеднике. Площадь возгорания составила более трёх тысяч гектаров. Тушение осложняла местность территории, которая характеризуется тростниково-рогозовой растительностью. Пожар в биосферном заповеднике удалось ликвидировать спустя трое суток.