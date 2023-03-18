Мощный пожар охватил химзавод в Долгопрудном

Мощный пожар начался на территории одного из крупнейших предприятий химической промышленности "Тонкий органический синтез" в Долгопрудном. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в результате возгорания пострадал один человек.

"По адресу Лихачёвский проезд, дом 5В на территории предприятия ТОС произошёл пожар. Горит цистерна для хранения таллового масла объёмом 12 кубометров. В результате пожара пострадал один работник", — уточнил собеседник агентства.

Пожару был присвоен третий ранг сложности. Возгорание удалось локализовать на площади 50 квадратных метров.