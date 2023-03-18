В правительстве Украины анонсировали перестановки

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал кадровые изменения в правительстве страны на следующей неделе. Так, покинут свои посты министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин и министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Как указал Шмыгаль в телеграм-канале, новым главой Минобразования станет директор Малой академии наук Украины Оксен Лисовой, а Минстратегпром возглавит экс-руководитель "Укржелдороги" Александр Камышин. Также украинский премьер отметил, что предлагается расширить полномочия вице-премьер-министра Михаила Фёдорова. Он займётся развитием ещё нескольких направлений, кроме уже закреплённой за ним цифровизации.

"Его будущая должность — вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины", — указал глава правительства Незалежной.