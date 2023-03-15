Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 15:44

Зеленский уволил глав трёх областных администраций

Зеленский снял с должности глав Одесской, Хмельницкой и подконтрольной Луганской ВГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав трёх областных военных администраций. Соответствующие указы опубликованы на сайте его офиса.

Так, должности покидают Сергей Гайдай (глава подконтрольной Киеву Луганской областной госадминистрации), Сергей Гамалий (Хмельницкая ВГА) и Максим Марченко (Одесская ВГА). Причины такого решения не озвучиваются. Однако, по данным журналистов украинского издания "Страна", как минимум один из чиновников — Сергей Гамалий — недавно попался на пьяном вождении. Между прочим, буквально неделю назад на Украине предложили изымать автомобили за управление в состоянии опьянения.

Зеленский по неизвестной причине уволил замглавы СБУ и четырёх его подчинённых

Зеленский по неизвестной причине уволил замглавы СБУ и четырёх его подчинённых

Ранее Зеленский уволил командующего силовой операцией Киева в Донбассе Эдуарда Москалёва. Он занимал пост командующего ООС с 15 марта 2022 года.

Обложка ©

Getty Images / Handout / Ukrainian Presidency

Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров