Зеленский уволил глав трёх областных администраций

Так, должности покидают Сергей Гайдай (глава подконтрольной Киеву Луганской областной госадминистрации), Сергей Гамалий (Хмельницкая ВГА) и Максим Марченко (Одесская ВГА). Причины такого решения не озвучиваются. Однако, по данным журналистов украинского издания "Страна", как минимум один из чиновников — Сергей Гамалий — недавно попался на пьяном вождении. Между прочим, буквально неделю назад на Украине предложили изымать автомобили за управление в состоянии опьянения.