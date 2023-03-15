Зеленский уволил глав трёх областных администраций
Зеленский снял с должности глав Одесской, Хмельницкой и подконтрольной Луганской ВГА
Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав трёх областных военных администраций. Соответствующие указы опубликованы на сайте его офиса.
Так, должности покидают Сергей Гайдай (глава подконтрольной Киеву Луганской областной госадминистрации), Сергей Гамалий (Хмельницкая ВГА) и Максим Марченко (Одесская ВГА). Причины такого решения не озвучиваются. Однако, по данным журналистов украинского издания "Страна", как минимум один из чиновников — Сергей Гамалий — недавно попался на пьяном вождении. Между прочим, буквально неделю назад на Украине предложили изымать автомобили за управление в состоянии опьянения.
Ранее Зеленский уволил командующего силовой операцией Киева в Донбассе Эдуарда Москалёва. Он занимал пост командующего ООС с 15 марта 2022 года.
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