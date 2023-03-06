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6 марта, 17:03

Зеленский по неизвестной причине уволил замглавы СБУ и четырёх его подчинённых

Зеленский снял с должности замглавы Службы безопасности Украины Якушева

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы Службы безопасности страны (СБУ) Александра Якушева. Документ опубликован на сайте главы государства.

"Освободить Якушева Александра Викторовича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины", — гласит указ. О причине увольнения замглавы СБУ не сообщается.

Аналогичные документы подписаны и в отношении начальника Управления СБУ в подконтрольных Киеву районах Запорожья Бориса Безрукого, главы Управления СБУ по Сумской области Эдуарда Фёдорова, начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игоря Носко и руководителя департамента хозяйственного обеспечения СБУ Александра Повоторова.

Двумя следующими указами Зеленский назначил начальником Управления СБУ по Сумской области Олега Красношапку, а начальником департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Олега Храмова.

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А ранее президент Украины уволил командующего силовой операцией Киева в Донбассе Эдуарда Москалёва. Перед этим он сменил глав управлений СБУ в Черниговской и Херсонской областях.

Андрей Бражников
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