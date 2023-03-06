Зеленский по неизвестной причине уволил замглавы СБУ и четырёх его подчинённых

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы Службы безопасности страны (СБУ) Александра Якушева. Документ опубликован на сайте главы государства.

"Освободить Якушева Александра Викторовича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины", — гласит указ. О причине увольнения замглавы СБУ не сообщается.

Аналогичные документы подписаны и в отношении начальника Управления СБУ в подконтрольных Киеву районах Запорожья Бориса Безрукого, главы Управления СБУ по Сумской области Эдуарда Фёдорова, начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игоря Носко и руководителя департамента хозяйственного обеспечения СБУ Александра Повоторова.