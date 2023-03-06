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6 марта, 09:32

Зеленский ввёл в ставку главнокомандующего первого замминистра обороны Павлюка

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в состав ставки главнокомандующего первого замминистра обороны страны Александра Павлюка. Это следует из указа, опубликованного на сайте Зеленского.

"Согласно статье 8 закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю... ввести в персональный состав ставки Верховного главнокомандующего Павлюка Александра Алексеевича — первого заместителя министра обороны Украины", — сказано в указе.

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Павлюк был назначен заместителем главы Минобороны Украины в феврале. До этого он командовал Объединёнными силами ВСУ и возглавлял Киевскую областную военную государственную администрацию.

Ранее Лайф рассказывал, что Зеленский уволил командующего силовой операцией Киева в Донбассе Эдуарда Москалёва. Автор портала 19FortyFive Джек Бакби считает, что это могло произойти из-за разногласий. По данным газеты Bild, ещё одним человеком, с которым возникли разногласия у Зеленского, стал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Конфликт между ними произошёл из-за ситуации в Артёмовске, отмечают немецкие журналисты.

Обложка ©

Getty Images / Handout / Ukrainian Presidency

Никита Никонов
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