Зеленский ввёл в ставку главнокомандующего первого замминистра обороны Павлюка
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в состав ставки главнокомандующего первого замминистра обороны страны Александра Павлюка. Это следует из указа, опубликованного на сайте Зеленского.
"Согласно статье 8 закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю... ввести в персональный состав ставки Верховного главнокомандующего Павлюка Александра Алексеевича — первого заместителя министра обороны Украины", — сказано в указе.
Павлюк был назначен заместителем главы Минобороны Украины в феврале. До этого он командовал Объединёнными силами ВСУ и возглавлял Киевскую областную военную государственную администрацию.
Ранее Лайф рассказывал, что Зеленский уволил командующего силовой операцией Киева в Донбассе Эдуарда Москалёва. Автор портала 19FortyFive Джек Бакби считает, что это могло произойти из-за разногласий. По данным газеты Bild, ещё одним человеком, с которым возникли разногласия у Зеленского, стал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Конфликт между ними произошёл из-за ситуации в Артёмовске, отмечают немецкие журналисты.
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