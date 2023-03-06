Зеленский ввёл в ставку главнокомандующего первого замминистра обороны Павлюка

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в состав ставки главнокомандующего первого замминистра обороны страны Александра Павлюка. Это следует из указа, опубликованного на сайте Зеленского.

"Согласно статье 8 закона Украины "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины постановляю... ввести в персональный состав ставки Верховного главнокомандующего Павлюка Александра Алексеевича — первого заместителя министра обороны Украины", — сказано в указе.