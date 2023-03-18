В Долгопрудном потушили пожар на химзаводе

В Долгопрудном потушили пожар на территории одного из крупнейших предприятий химической промышленности — "Тонкий органический синтез". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Ликвидация была объявлена в 21:27. К тушению были привлечены 26 единиц техники и 92 человека.