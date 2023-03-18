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18 марта, 19:35

В Долгопрудном потушили пожар на химзаводе

<p>Горящая цистерна. Обложка © <a href="https://50.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4973443#group=group-1&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Горящая цистерна. Обложка © МЧС России

В Долгопрудном потушили пожар на территории одного из крупнейших предприятий химической промышленности — "Тонкий органический синтез". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Ликвидация была объявлена в 21:27. К тушению были привлечены 26 единиц техники и 92 человека.

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Напомним, на территории предприятия загорелась цистерна для хранения таллового масла объёмом 12 кубометров. В результате пострадал один работник.

Артур Лапсаков
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