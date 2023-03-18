Министр образования Украины написал с ошибкой свою фамилию в заявлении об уходе

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сделал ошибку в собственной фамилии в заявлении об отставке. Фото опубликовал в телеграм-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

На снимке видно заявление Шкарлета, написанное от руки. При этом свою фамилию министр, видимо, забыл и написал Шарлете.

Украинский министр написал с ошибкой свою фамилию в заявлении об увольнении. Фото © t.me / yzheleznyak