Министр образования Украины написал с ошибкой свою фамилию в заявлении об уходе
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сделал ошибку в собственной фамилии в заявлении об отставке. Фото опубликовал в телеграм-канале депутат Рады Ярослав Железняк.
На снимке видно заявление Шкарлета, написанное от руки. При этом свою фамилию министр, видимо, забыл и написал Шарлете.
Украинский министр написал с ошибкой свою фамилию в заявлении об увольнении. Фото © t.me / yzheleznyak
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль анонсировал кадровые изменения в правительстве страны на следующей неделе. Помимо Шкарлета пост покинет министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин. Как указал Шмыгаль, новым главой Минобразования станет директор Малой академии наук Украины Оксен Лисовой, а Минстратегпром возглавит экс-руководитель "Укржелдороги" Александр Камышин.
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