Американский штат запретил таблетки для аборта

Губернатор штата Вайоминг (США) Марк Гордон подписал законопроект, который запрещает использование или назначение таблеток для аборта. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Этот штат стал первым в стране с подобным запретом. Согласно документу, запрещено "назначать, отпускать, распространять, продавать или использовать любые лекарства с целью обеспечения или проведения аборта".

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В то же время противозачаточные препараты, используемые после полового акта, но до того, как женщина сможет подтвердить беременность, будут освобождены от запрета. За нарушение этого закона грозит штраф до девяти тысяч долларов либо лишение свободы сроком до шести месяцев.