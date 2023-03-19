Сборная под вопросом: Головин получил травму и пропустит следующий матч "Монако"

Хавбек почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Сроки его восстановления не указываются. Из-за травмы под вопросом приезд Головина на сбор национальной команды, который пройдёт с 19 по 28 марта. В текущем сезоне россиянин сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забив шесть голов и отдав семь голевых передач.