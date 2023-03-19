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18 марта, 21:26

Сборная под вопросом: Головин получил травму и пропустит следующий матч "Монако"

Головин из-за повреждения пропустит ближайший матч "Монако"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин пропустит ближайший матч чемпионата Франции с "Аяччо" из-за повреждения. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Хавбек почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Сроки его восстановления не указываются. Из-за травмы под вопросом приезд Головина на сбор национальной команды, который пройдёт с 19 по 28 марта. В текущем сезоне россиянин сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забив шесть голов и отдав семь голевых передач.

Головин пообещал работать на максимуме в матчах за сборную России

Головин пообещал работать на максимуме в матчах за сборную России

Ранее Лайф писал, что полузащитник "Торино" Алексей Миранчук, также вызванный в сборную России, пропустит предстоящий матч 27-го тура чемпионата Италии против "Наполи" из-за травмы приводящей мышцы левой ноги. Повреждение помешает ему присутствовать на сборе национальной команды.

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ТАСС / Zuma / Panoramic

Иван Косицын
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