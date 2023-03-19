Никель Лондонской биржи металлов на складе подменили мешками с камнями
Лондонская биржа металлов обнаружила мешки с камнями вместо никеля на складе в Роттердаме
Лондонская биржа металлов (LME) выявила на складе в Роттердаме мешки с камнями вместо никеля, который лежал в основе нескольких её контрактов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Согласно данным источников, подменённая партия составляет всего 0,14% запасов никеля LME на сумму примерно 1,3 миллиона долларов. Влияние на рынки металлов окажется небольшим, но эта находка может иметь последствия в "пронизанной скандалами" отрасли.
Складом в голландском городе, где обнаружили камни, управляет компания Access World. Груз был зарегистрирован для хранения под видом никеля с начала прошлого года. В связи с инцидентом LME призвала лицензированных операторов перепроверить гарантированный никель.
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