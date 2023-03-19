В США назвали отличительные черты россиянок
Американский военный Дрейвен похвалил россиянок за желание оставаться собой
Женщины в России прекрасны, потому что всегда остаются собой и не гонятся за западными трендами. Об этом рассказал американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.
"В России женщины красивы... и не ненавидят мужчин", — написал он в соцсетях.
Также Дрейвен сыронизировал и отметил, что, в отличие от некоторых представительниц стран Запада, "у россиянок нет мужских половых органов". На публикацию американского военного отреагировали десятки подписчиков. Некоторые пользователи отметили, что россиянки хотят и готовы создать семью, а в США и Европе многие девушки от этого предпочитают отказываться.
Ранее сообщалось, что повседневная жизнь россиян практически не изменилась на фоне санкций западных стран против РФ, этому поспособствовало умение всегда находить выход из трудных ситуаций. Так считает профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори.
ТАСС / Александр Река