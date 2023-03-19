В США назвали отличительные черты россиянок

Женщины в России прекрасны, потому что всегда остаются собой и не гонятся за западными трендами. Об этом рассказал американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.

"В России женщины красивы... и не ненавидят мужчин", — написал он в соцсетях.

Также Дрейвен сыронизировал и отметил, что, в отличие от некоторых представительниц стран Запада, "у россиянок нет мужских половых органов". На публикацию американского военного отреагировали десятки подписчиков. Некоторые пользователи отметили, что россиянки хотят и готовы создать семью, а в США и Европе многие девушки от этого предпочитают отказываться.