Медведев одержал 19-ю победу подряд и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Теннисист Даниил Медведев победил американца Фрэнсиса Тиафо в полуфинале турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась в двух сетах со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

Победная серия россиянина продлилась до 19 матчей. Последнее поражение он терпел в третьем круге Открытого чемпионата Австралии от американца Себастьяна Корды.