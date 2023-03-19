Медведев одержал 19-ю победу подряд и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Медведев обыграл Тиафо и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Теннисист Даниил Медведев победил американца Фрэнсиса Тиафо в полуфинале турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась в двух сетах со счётом 7:5, 7:6 (7:4).
Победная серия россиянина продлилась до 19 матчей. Последнее поражение он терпел в третьем круге Открытого чемпионата Австралии от американца Себастьяна Корды.
Лайф напоминает, что в матче четвёртого круга турнира в Индиан-Уэллсе Медведев победил представителя ФРГ Александра Зверева. Встреча закончилась со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5.
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Twitter / Daniil Medvedev