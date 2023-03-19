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19 марта, 00:48

В канадской провинции Онтарио сошёл с рельсов грузовой поезд

<p>Грузовой поезд сошёл с рельсов в канадской провинции Онтарио. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/IcanArgue/status/1637226102174416896/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">IcanArgue</a></p>

Грузовой поезд сошёл с рельсов в канадской провинции Онтарио. Обложка © Twitter / IcanArgue

Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов неподалёку от города Порт-Колборн в канадской провинции Онтарио. Об этом сообщает телеканал CTV.

Вне путей оказалось минимум два вагона с зерном. Что ещё перевозил состав, не указывается. Также неизвестна причина аварии. Предварительно, никто не пострадал.

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Иван Косицын
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