В канадской провинции Онтарио сошёл с рельсов грузовой поезд

Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов неподалёку от города Порт-Колборн в канадской провинции Онтарио. Об этом сообщает телеканал CTV.

Вне путей оказалось минимум два вагона с зерном. Что ещё перевозил состав, не указывается. Также неизвестна причина аварии. Предварительно, никто не пострадал.