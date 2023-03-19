В канадской провинции Онтарио сошёл с рельсов грузовой поезд
Грузовой поезд сошёл с рельсов в канадской провинции Онтарио. Обложка © Twitter / IcanArgue
Несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов неподалёку от города Порт-Колборн в канадской провинции Онтарио. Об этом сообщает телеканал CTV.
Вне путей оказалось минимум два вагона с зерном. Что ещё перевозил состав, не указывается. Также неизвестна причина аварии. Предварительно, никто не пострадал.
Ранее Лайф писал, что в Египте сошёл с рельсов пассажирский поезд. По меньшей мере один человек погиб, несколько пострадало.