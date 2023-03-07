В Египте один человек погиб при сходе поезда с рельсов

В Египте, к северу от Каира, в провинции Кальюбия сошёл с рельсов пассажирский поезд. По меньшей мере один человек погиб, несколько пострадали, сообщает Insiderpaper.

В Египте поезд сошёл с рельсов. Фото © Twitter / EgyptTodayMag

"По первоначальным данным, один человек погиб, 16 граждан пострадали", — передаёт Insiderpaper сообщение Министерства здравоохранения Египта.