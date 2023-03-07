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7 марта, 19:28

В Египте один человек погиб при сходе поезда с рельсов

<p>В Египте поезд сошёл с рельсов. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/EgyptTodayMag/status/1633186371753103360" target="_blank" rel="noopener noreferrer">EgyptTodayMag</a></p>

В Египте поезд сошёл с рельсов. Фото © Twitter / EgyptTodayMag

В Египте, к северу от Каира, в провинции Кальюбия сошёл с рельсов пассажирский поезд. По меньшей мере один человек погиб, несколько пострадали, сообщает Insiderpaper.

В Египте поезд сошёл с рельсов. Фото © Twitter / EgyptTodayMag

В Египте поезд сошёл с рельсов. Фото © Twitter / EgyptTodayMag

"По первоначальным данным, один человек погиб, 16 граждан пострадали", — передаёт Insiderpaper сообщение Министерства здравоохранения Египта.

В свою очередь египетский портал "Аль-Яум ас-Сабиа" уточняет, что авария произошла в районе железнодорожного вокзала города Кальюб. Поезд шёл из города Минуф в Каир. Пострадавших доставили в медучреждения. Было задействовано около 20 машин скорой помощи.

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Напомним, в Греции в ночь на 1 марта возле города Лариса столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав. В результате три вагона сошли с рельсов, после крушения начался пожар. Погибло 57 человек. Министр транспорта Костас Караманлис покинул должность сразу же после железнодорожной катастрофы.

Арина Родионова
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