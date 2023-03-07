В Египте один человек погиб при сходе поезда с рельсов
В Египте, к северу от Каира, в провинции Кальюбия сошёл с рельсов пассажирский поезд. По меньшей мере один человек погиб, несколько пострадали, сообщает Insiderpaper.
"По первоначальным данным, один человек погиб, 16 граждан пострадали", — передаёт Insiderpaper сообщение Министерства здравоохранения Египта.
В свою очередь египетский портал "Аль-Яум ас-Сабиа" уточняет, что авария произошла в районе железнодорожного вокзала города Кальюб. Поезд шёл из города Минуф в Каир. Пострадавших доставили в медучреждения. Было задействовано около 20 машин скорой помощи.
Напомним, в Греции в ночь на 1 марта возле города Лариса столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав. В результате три вагона сошли с рельсов, после крушения начался пожар. Погибло 57 человек. Министр транспорта Костас Караманлис покинул должность сразу же после железнодорожной катастрофы.