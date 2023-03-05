Многотысячные протесты в Афинах из-за жуткой катастрофы поездов разогнали гранатами и газом
Полиция применила слезоточивый газ на митинге из-за крушения поездов в Греции
В Афинах начались беспорядки при проведении семитысячного митинга из-за смертельного крушения поездов. Местной полиции даже пришлось применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Кадры с места появились в "Твиттере".
Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты на митинге из-за крушения поездов в Греции. Видео © Twitter / NostradamusdeM / partizanGreece1 / gregthanas
Когда участники митинга стали расходиться, небольшие группы анархистов в чёрных повязках на лицах и противогазах начали кидать в полицейских камнями, бутылками с зажигательной смесью и запускать в их сторону сигнальные ракеты. Спецназ отреагировал молниеносно. Силовики погнались за нарушителями порядка, в итоге площадь Синтагму и ближайшие улицы заволокло облаками слезоточивого газа.
Митинг в греческой столице устроили профсоюзы работников железной дороги, организации студентов, учащихся и общественники. Они призывали местных собраться у парламента, чтобы выразить возмущение халатностью властей и железнодорожной компании, которые не позаботились об установке автоматической системы управления движением поездов. Она смогла бы предотвратить катастрофу, которая привела к десяткам смертей невинных пассажиров.
Стоит отметить, что это уже не первая акция протеста из-за крушения поездов. Ранее тысячи протестующих из числа молодёжи вышли на улицы Афин и Салоников, однако их разогнала полиция. Сама трагедия произошла в ночь на 1 марта возле города Лариса. Там столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав. Три вагона сошли с рельсов, после чего начался пожар. Число погибших увеличилось до 57. Судьба ещё 56 человек остаётся неизвестной. Местные жители начали устраивать акции протеста после крушения поезда.
Twitter / partizanGreece1