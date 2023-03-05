Многотысячные протесты в Афинах из-за жуткой катастрофы поездов разогнали гранатами и газом

В Афинах начались беспорядки при проведении семитысячного митинга из-за смертельного крушения поездов. Местной полиции даже пришлось применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Кадры с места появились в "Твиттере".

Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты на митинге из-за крушения поездов в Греции. Видео © Twitter / NostradamusdeM / partizanGreece1 / gregthanas

Когда участники митинга стали расходиться, небольшие группы анархистов в чёрных повязках на лицах и противогазах начали кидать в полицейских камнями, бутылками с зажигательной смесью и запускать в их сторону сигнальные ракеты. Спецназ отреагировал молниеносно. Силовики погнались за нарушителями порядка, в итоге площадь Синтагму и ближайшие улицы заволокло облаками слезоточивого газа.