Премьер Греции дал обещание семьям 57 жертв жуткой катастрофы поезда

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис извинился перед родственниками жертв крушения пассажирского поезда, в результате которого погибло 57 человек. Он также заверил, что цифровая система управления движением железнодорожных составов будет полностью введена в эксплуатацию в ближайшее время.

"Как премьер-министр, я должен всем, но прежде всего родственникам жертв, принести большое извинение. И от себя лично, и от имени всех тех, кто управлял страной годами", — написал он в своих соцсетях.

По его мнению, в Греции в 2023 году невозможно представить, чтобы два поезда двигались навстречу друг другу по одним и тем же путям, чтобы "никто это не заметил". Если бы работы по внедрению системы дистанционного управления движением поездов были завершены, то катастрофа бы не произошла, уверен Мицотакис.

"Тот факт, что цифровая система управления будет полностью введена в эксплуатацию в ближайшие несколько месяцев, не является оправданием. Наоборот. Моя боль ещё больше усугубляется тем, что мы не успели завершить её установку до того, как случилось это зло", — сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что в ходе расследования будут найдены все виновные, которые понесут ответственность. Также в ближайшие несколько дней ответственный министр объявит о мерах по немедленному повышению безопасности на железных дорогах, пока не будет завершена установка электронной системы управления движением поездов.