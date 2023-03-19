Джонсон готовится "сенсационными" данными оправдать себя за вечеринки в пандемию
Telegraph: Джонсон готовит сенсационные данные о невиновности в деле о ковид-вечеринках
В Великобритании продолжается расследование дела о вечеринках бывшего премьер-министра Бориса Джонсона во время пандемии коронавируса. Как пишет The Daily Telegraph, экс-политик готов обнародовать "сенсационные" доказательства своей невиновности.
"Борис Джонсон готовится обнародовать "сенсационные" доказательства, которые, по его мнению, оправдывают его в деле о вечеринках", — отметили источники издания.
В частности, среди доказательств — сообщения от советников Джонсона, в которых экс-премьеру докладывалось, что во время вечеринок не нарушались никакие антиковидные правила.
Напомним, что в феврале 2022 года британские СМИ опубликовали фото Бориса Джонсона со скандальных вечеринок в локдаун. И, несмотря на то что премьер отрицает нарушение ковидных ограничений в 2020 году, он всё же заплатил выписанный ему штраф и извинился. А 23 мая появились новые фотографии Джонсона с вечеринки в разгар локдауна.
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