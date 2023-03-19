Джонсон готовится "сенсационными" данными оправдать себя за вечеринки в пандемию

В Великобритании продолжается расследование дела о вечеринках бывшего премьер-министра Бориса Джонсона во время пандемии коронавируса. Как пишет The Daily Telegraph, экс-политик готов обнародовать "сенсационные" доказательства своей невиновности.

"Борис Джонсон готовится обнародовать "сенсационные" доказательства, которые, по его мнению, оправдывают его в деле о вечеринках", — отметили источники издания.