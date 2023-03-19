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19 марта, 00:59

Джонсон готовится "сенсационными" данными оправдать себя за вечеринки в пандемию

Telegraph: Джонсон готовит сенсационные данные о невиновности в деле о ковид-вечеринках

В Великобритании продолжается расследование дела о вечеринках бывшего премьер-министра Бориса Джонсона во время пандемии коронавируса. Как пишет The Daily Telegraph, экс-политик готов обнародовать "сенсационные" доказательства своей невиновности.

"Борис Джонсон готовится обнародовать "сенсационные" доказательства, которые, по его мнению, оправдывают его в деле о вечеринках", — отметили источники издания.

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В частности, среди доказательств — сообщения от советников Джонсона, в которых экс-премьеру докладывалось, что во время вечеринок не нарушались никакие антиковидные правила.

Напомним, что в феврале 2022 года британские СМИ опубликовали фото Бориса Джонсона со скандальных вечеринок в локдаун. И, несмотря на то что премьер отрицает нарушение ковидных ограничений в 2020 году, он всё же заплатил выписанный ему штраф и извинился. А 23 мая появились новые фотографии Джонсона с вечеринки в разгар локдауна.

Обложка ©

Flickr / Number 10

Юлия Коновалова
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