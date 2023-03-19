В Австралии тонны мёртвой рыбы оказались на берегу из-за аномальной жары

На юго-востоке Австралии на берег выбросило миллионы мёртвых рыб. Власти и учёные считают, что всему виной наводнения и жаркая погода, сообщает агентство Associated Press.

Тонны мёртвой рыбы выброшены на берег во время аномальной жары в Австралии. Видео © Twitter / ferozwala

Департамент промышленности штата Новый Южный Уэльс также подтвердил, что начавшаяся аномальная жара усилила нагрузку на экосистему, и без того испытывавшую проблемы после масштабного наводнения. Массовая гибель рыб, вероятно, была вызвана низким уровнем кислорода по мере снижения уровня воды. Это наложилось на жаркую погоду, когда рыбам требуется больше кислорода.

Экологическая катастрофа затронула и людей. Жители городка Менинди, находящегося в районе массового выброса мёртвой рыбы, жалуются на сильный запах, которого трудно избежать, даже надевая маску.