На пути Медведева к рекорду встанет испанец Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), где сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

В полуфинале Алькарас победил итальянца Янника Синнера со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Решающая игра начнётся не ранее двух утра по московскому времени 20 марта.