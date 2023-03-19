На пути Медведева к рекорду встанет испанец Алькарас
Испанец Алькарас вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с Медведевым
Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), где сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
В полуфинале Алькарас победил итальянца Янника Синнера со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Решающая игра начнётся не ранее двух утра по московскому времени 20 марта.
Лайф напоминает, что Медведев в своём полуфинале победил американца Фрэнсиса Тиафо. Победная серия россиянина продлилась до 19 матчей. Рекорд по этому показателю принадлежит сербу Новаку Джоковичу, выигравшему 30 игр кряду.
Twitter / ATP Tour