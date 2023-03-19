Правительство Чукотки в полном составе ушло в отставку
Правительство Чукотского автономного округа в полном составе ушло в отставку. Такое решение принял и.о. главы региона Владислав Кузнецов. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.
"Правительство Чукотского автономного округа в полном составе ушло в отставку в соответствии с уставом региона. Соответствующее решение принял временно исполняющий обязанности губернатора региона Владислав Кузнецов", — говорится в сообщении.
Указывается, что сотрудники правительства региона и заместители губернатора будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава властей автономного округа. Кузнецов назвал Чукотку красивой и богатой природными ресурсами. При этом главным достоянием региона являются люди. По словам и.о. губернатора, его задача — создать условия для жителей региона, чтобы они все чувствовали себя защищёнными и "видели своё будущее в развивающемся родном крае".
"Я очень рассчитываю на совместную работу с жителями — всегда открыт к предложениям и идеям", — добавил Кузнецов.
Напомним, 15 марта президент РФ Владимир Путин назначил и.о. главы Чукотки Владислава Кузнецова, который ранее занимал должность зампредседателя Правительства Луганской Народной Республики.