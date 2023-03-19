Правительство Чукотки в полном составе ушло в отставку

Указывается, что сотрудники правительства региона и заместители губернатора будут исполнять свои обязанности до формирования нового состава властей автономного округа. Кузнецов назвал Чукотку красивой и богатой природными ресурсами. При этом главным достоянием региона являются люди. По словам и.о. губернатора, его задача — создать условия для жителей региона, чтобы они все чувствовали себя защищёнными и "видели своё будущее в развивающемся родном крае".