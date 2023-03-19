В Британии рассказали, когда США могут перестать поддерживать Украину

Соединённые Штаты прекратят поддержку Украины в случае появления новых политических интересов. Об этом сообщил обозреватель Рандип Рамеш в статье для британского издания The Guardian.

"Вашингтон порвал со старыми союзниками, чтобы преследовать свои интересы в Ираке. Его поддержка Киева столь же условна", — уверен журналист.

Рамеш объяснил, что целью вторжения США в Ирак являлось поддержание господства на Ближнем Востоке. И хотя союзники Америки были недовольны войной в этой стране, Вашингтон принял позицию, по которой партнёры "либо с нами, либо против нас". Причём США были готовы пожертвовать "старыми союзниками, чтобы бомбить Ближний Восток в устраивающей их форме". По словам обозревателя, это означает, что для Вашингтона политический успех важнее моральных принципов.

Этот же принцип может сыграть роль в отношениях США и Украины. По словам Рамеша, у поддержки, которую оказывают американские власти Киеву, есть свои границы, ведь отправка солдат в Незалежную приведёт к третьей мировой войне. Кроме того, представители президента США Джо Байдена уже говорили про планы о порядке на Восточно-Европейской равнине после конфликта, что заставляет Киев нервничать.