Российские таксисты начали больше зарабатывать за последний год

Средняя выручка российских таксистов достигла отметки 5,6 тысячи рублей, что на 33% выше, нежели годом ранее при смене в восемь часов. Об этом говорится в исследовании "ГТК Холдинга", результаты которого публикует РИА "Новости".

"Средняя выручка водителя за смену составляет около 5,6 тысячи рублей. За год данный показатель вырос на 33%. Годом ранее показатель был на уровне 4,2 тысячи рублей. В 2021 году — 5 тысяч рублей, в 2020-м — 3,1 тысячи рублей, в 2019-м — 2,5 тысячи рублей. … чистый доход таксиста составляет порядка 35–40% от выручки", — отмечается в сообщении.

Увеличилось и количество заказов у водителей: в среднем за один час те успевают совершить три поездки. По мнению экспертов, такую тенденцию можно объяснить возросшей популярностью "коротких поездок" и отказом многих людей от личного транспорта в пользу такси и сервисов каршеринга. Добавим, что за месяц большая часть водителей экономкласса зарабатывает около 60 тысяч рублей, а 65% опрошенных таксистов предпочитают работать по восемь часов в день.