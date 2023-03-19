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19 марта, 06:25

Российские таксисты начали больше зарабатывать за последний год

Средняя выручка российских таксистов за год выросла на 33%

Средняя выручка российских таксистов достигла отметки 5,6 тысячи рублей, что на 33% выше, нежели годом ранее при смене в восемь часов. Об этом говорится в исследовании "ГТК Холдинга", результаты которого публикует РИА "Новости".

"Средняя выручка водителя за смену составляет около 5,6 тысячи рублей. За год данный показатель вырос на 33%. Годом ранее показатель был на уровне 4,2 тысячи рублей. В 2021 году — 5 тысяч рублей, в 2020-м — 3,1 тысячи рублей, в 2019-м — 2,5 тысячи рублей. … чистый доход таксиста составляет порядка 35–40% от выручки", — отмечается в сообщении.

Увеличилось и количество заказов у водителей: в среднем за один час те успевают совершить три поездки. По мнению экспертов, такую тенденцию можно объяснить возросшей популярностью "коротких поездок" и отказом многих людей от личного транспорта в пользу такси и сервисов каршеринга. Добавим, что за месяц большая часть водителей экономкласса зарабатывает около 60 тысяч рублей, а 65% опрошенных таксистов предпочитают работать по восемь часов в день.

Таксисты не смогут задирать цены из-за повышенного спроса

Таксисты не смогут задирать цены из-за повышенного спроса

Ранее Лайф сообщал, что Минтранс РФ подготовил законопроект, который запрещает водителям такси работать больше 12 часов.

Обложка ©

freepik.com / wirestock

Артур Белкин
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