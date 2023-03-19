Американского сенатора отчитали на форуме за разжигание украинского конфликта

Американский сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм угодил в скандал из-за поддержки Украины. Его отчитали на Консервативном форуме Palmetto Family Matters, пишет Daily Mail.

Мужчина в аудитории на форуме в Чарльстоне назвал Грэма "ненастоящим консерватором" и обвинил его в "разжигании конфликта" на Украине. Сенатора явно разозлили такие слова в его сторону.

"Просто заткнись. Убирайся отсюда! Я думаю, что этот парень чокнутый", — ответил Грэм на выступление одного из зрителей.

Линдси Грэм добавил, что те, кто поддерживает семейные ценности, должны выступать и за помощь, предоставляемую американскими властями Украине.