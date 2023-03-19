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19 марта, 07:12

Американского сенатора отчитали на форуме за разжигание украинского конфликта

Daily Mail: Сенатор США Грэм угодил в скандал из-за поддержки Украины

Американский сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм угодил в скандал из-за поддержки Украины. Его отчитали на Консервативном форуме Palmetto Family Matters, пишет Daily Mail.

Мужчина в аудитории на форуме в Чарльстоне назвал Грэма "ненастоящим консерватором" и обвинил его в "разжигании конфликта" на Украине. Сенатора явно разозлили такие слова в его сторону.

"Просто заткнись. Убирайся отсюда! Я думаю, что этот парень чокнутый", — ответил Грэм на выступление одного из зрителей.

Линдси Грэм добавил, что те, кто поддерживает семейные ценности, должны выступать и за помощь, предоставляемую американскими властями Украине.

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Ранее сообщалось, что США прекратят поддержку Украины при появлении новых политических интересов. Как подчеркнул обозреватель The Guardian Рандип Рамеш, Вашингтон принял позицию, по которой партнёры "либо с нами, либо против нас". Судя по истории со вторжением в Ирак, Штаты могут пожертвовать своими союзниками.

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Wikipedia

Светлана Оперук
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