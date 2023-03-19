Россиянин хотел "наказать" обидчиков на дороге, и теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы

Против 23-летнего Александра Б. из Брянской области возбудили уголовное дело после того, как он сообщил правоохранителям об "украинских диверсантах" на пикапе, которые оказались всего лишь участниками дорожного конфликта. Об этом пишет телеграм-канал SHOT .

Инцидент произошёл 16 марта, когда автолюбитель рассказал о четырёх вооружённых людях на пикапе Volkswagen Amarok, которые якобы остановили его микроавтобус и угрозами заставили отвезти их в посёлок Домаха Орловской области, где и "скрылись". Однако позднее выяснилось, что вся эта история — выдумка, а её автор просто хотел проучить обидчика на дороге. Теперь же против него возбуждено дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", по которому ему грозит до восьми лет тюрьмы.