Петербуржцы смогут вычислить свой водный след
В Петербурге состоится эколого-просветительская акция "С водой на ты"
В ТРЦ "Галерея" и Горном университете Санкт-Петербурга состоится эколого-просветительская акция "С водой на ты", в ходе которой горожане смогут вычислить свой водный след. Специальный онлайн-калькулятор покажет, как много жидкости человек расходует в повседневной жизни.
Как уточняет газета "Петербургский дневник", мероприятие приурочено ко Всемирному дню водных ресурсов. Участники смогут получить памятные подарки и познакомиться с командой "аквамэнов". Кроме того, будут оформлены информационные стенды с фотозонами и тематическим реквизитом. Акция организована Федеральным агентством водных ресурсов.
Ранее Лайф писал, что американский учёный намерен провести 100 дней под водой, чтобы выяснить реакцию организма. Специалист считает, что полученные данные помогут ему в уникальном биологическом исследовании.
Spbdnevnik.ru / Александр Глуз / "Петербургский дневник"