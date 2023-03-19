Петербуржцы смогут вычислить свой водный след

В ТРЦ "Галерея" и Горном университете Санкт-Петербурга состоится эколого-просветительская акция "С водой на ты", в ходе которой горожане смогут вычислить свой водный след. Специальный онлайн-калькулятор покажет, как много жидкости человек расходует в повседневной жизни.

Как уточняет газета "Петербургский дневник", мероприятие приурочено ко Всемирному дню водных ресурсов. Участники смогут получить памятные подарки и познакомиться с командой "аквамэнов". Кроме того, будут оформлены информационные стенды с фотозонами и тематическим реквизитом. Акция организована Федеральным агентством водных ресурсов.