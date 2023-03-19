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19 марта, 09:21

Аэропорт Сочи начал принимать задержанные из-за густого тумана рейсы

В связи со временным улучшением погодных условий аэропорт Сочи стал принимать авиарейсы, которые задерживались из-за густого тумана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании "Аэродинамика", управляющей воздушными гаванями Сочи, Анапы и Краснодара.

"Аэропорт принял четыре рейса. С запасных аэродромов начался вылет задержанных рейсов. В течение ближайшего время они прибудут в Сочи. На эти рейсы уже началась регистрация", — говорится в сообщении.

Уточняется, что улучшение видимости возможно до 18:00 текущих суток, а в дальнейшем ожидается усиление тумана.

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Ранее утром 19 марта сообщалось, что почти 40 рейсов из аэропорта в Сочи были отменены из-за густого тумана. Кроме того, из запланированных 57 ночных вылетов было выполнено только два, с пассажирами отменённых рейсов работают представители авиакомпаний.

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VK / Международный аэропорт Сочи

Наталья Исакова
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