Аэропорт Сочи начал принимать задержанные из-за густого тумана рейсы

В связи со временным улучшением погодных условий аэропорт Сочи стал принимать авиарейсы, которые задерживались из-за густого тумана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании "Аэродинамика", управляющей воздушными гаванями Сочи, Анапы и Краснодара.

"Аэропорт принял четыре рейса. С запасных аэродромов начался вылет задержанных рейсов. В течение ближайшего время они прибудут в Сочи. На эти рейсы уже началась регистрация", — говорится в сообщении.

Уточняется, что улучшение видимости возможно до 18:00 текущих суток, а в дальнейшем ожидается усиление тумана.