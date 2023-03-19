Пушилин и Кириенко почтили память первого главы ДНР Захарченко и павших бойцов

Врио главы ДНР Денис Пушилин и первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетили Аллею Героев на кладбище "Донецкое море". Об этом временно исполняющий обязанности руководителя республики сообщил в телеграм-канале.

Пушилин и Кириенко почтили память первого главы ДНР Захарченко. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

"С Сергеем Кириенко почтили память первого главы республики Александра Захарченко и наших павших защитников, которые с воинскими почестями похоронены на Аллее Героев кладбища "Донецкое море", — сообщил Пушилин.

Он отметил, что обсудил с Кириенко планы реконструкции Аллеи Героев, за которую берётся Российское военно-историческое общество. Средства для этого выделены из резервного фонда президента РФ Владимира Путина. По словам Пушилина, важно не забывать тех, кто отдал свою жизнь за освобождение Донбасса.

"Олицетворение памяти наших героев должно быть достойно их подвига", — добавил врио главы ДНР.