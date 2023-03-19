Три крупные авиакомпании Малайзии обсуждают прямые рейсы в Россию. Об этом сообщил замдиректора российского отделения агентства Tourism Malaysia Зулкифли Бин Мохамед в беседе с РИА "Новости".

"Сейчас три крупные авиакомпании — Malaysia Airlines, Air Asia и MASwings — находятся в процессе обсуждения прямых рейсов в Россию. Им, к сожалению, пока не хватает самолётов. Но переговоры не прекращаются, интерес действительно большой", — сказал он.

Бин Мохамед подчеркнул, что для Малайзии очень привлекателен российский рынок. К тому же эта азиатская страна не такая тесная, как Бали в Индонезии или Таиланд, поэтому русским бы там очень понравилось. Бин Мохамед также рассказал, что несколько дней назад его направили в Москву для расширения сотрудничества и привлечения туристов из РФ. По его словам, в Малайзии принимают UnionPay, но банковскую карту "Мир" нет, хотя переговоры по этому поводу продолжаются.

"Тем не менее многие туроператоры предлагают покупать туры в Малайзию, в которые включено абсолютно всё, — за них можно заплатить в России в рублях", — добавил замдиректора российского офиса Tourism Malaysia.