Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 марта, 11:03

Три крупные авиакомпании Малайзии обсуждают прямые рейсы в Россию

Три крупные авиакомпании Малайзии обсуждают прямые рейсы в Россию. Об этом сообщил замдиректора российского отделения агентства Tourism Malaysia Зулкифли Бин Мохамед в беседе с РИА "Новости".

"Сейчас три крупные авиакомпании — Malaysia Airlines, Air Asia и MASwings — находятся в процессе обсуждения прямых рейсов в Россию. Им, к сожалению, пока не хватает самолётов. Но переговоры не прекращаются, интерес действительно большой", — сказал он.

Бин Мохамед подчеркнул, что для Малайзии очень привлекателен российский рынок. К тому же эта азиатская страна не такая тесная, как Бали в Индонезии или Таиланд, поэтому русским бы там очень понравилось. Бин Мохамед также рассказал, что несколько дней назад его направили в Москву для расширения сотрудничества и привлечения туристов из РФ. По его словам, в Малайзии принимают UnionPay, но банковскую карту "Мир" нет, хотя переговоры по этому поводу продолжаются.

"Тем не менее многие туроператоры предлагают покупать туры в Малайзию, в которые включено абсолютно всё, — за них можно заплатить в России в рублях", — добавил замдиректора российского офиса Tourism Malaysia.

Авиакомпании США захотели запретить конкурентам полёты через Россию

Авиакомпании США захотели запретить конкурентам полёты через Россию

Ранее Росавиация заверила, что российские рейсы будут планово обслуживаться в Турции этим летом. Данный вопрос обсудили замруководителя ведомства Владимир Потешкин и глава турецкого ведомства гражданской авиации Кемаль Юксек.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • малайзия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров