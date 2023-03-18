Авиакомпании США захотели запретить конкурентам полёты через Россию
NYT: В США призвали запретить иностранным авиакомпаниям полёты над Россией
Американские авиакомпании, потерявшие возможность летать в российском воздушном пространстве, призвали Конгресс США и Белый дом запретить полёты над Россией в том числе и иностранным конкурентам. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Как уточняет издание, из-за потери некоторых удобных маршрутов авиакомпаниям пришлось изменить планы транстихоокеанских рейсов, уменьшить число пассажиров и грузов, а также на некоторое время отложить запуск более десяти маршрутов, которые были запланированы в столицу Японии, Южной Кореи и другие города. В итоге это нелёгкое решение привело к убыткам. Американские перевозчики столкнулись с большими потерями из-за иностранных конкурентов и их возможности совершать полёты как раньше. Пассажиры выбирают их не только из-за менее длительных перелётов, но и сравнительно невысокой цены.
Авиакомпании США считают несправедливым такой расклад и хотят применить к иностранным перевозчикам ограничения, которые наложены на них самих, "фактически вынуждая их летать по тем же маршрутам, что и их американские конкуренты", пишет газета. Как заявила пресс-секретарь Airlines for America Марли Кольер, самолётам иностранных компаний должны запретить вылетать, приземляться и проходить транзитом через американские аэропорты.
По данным NYT, предложение уже получило поддержку Министерства транспорта США. Власти подготовили проект приказа, согласно которому китайские авиакомпании, перевозящие пассажиров в Америку, не могут летать через Россию. В настоящее время он находится на рассмотрении.
Ранее Лайф рассказывал, что Еврокомиссия захотела отказаться от платы за пролёт авиакомпаний над Сибирью. Такая позиция возмутила российских экспертов. Как заявил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, это настоящая наглость.
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