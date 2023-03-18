Авиакомпании США захотели запретить конкурентам полёты через Россию

Американские авиакомпании, потерявшие возможность летать в российском воздушном пространстве, призвали Конгресс США и Белый дом запретить полёты над Россией в том числе и иностранным конкурентам. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Как уточняет издание, из-за потери некоторых удобных маршрутов авиакомпаниям пришлось изменить планы транстихоокеанских рейсов, уменьшить число пассажиров и грузов, а также на некоторое время отложить запуск более десяти маршрутов, которые были запланированы в столицу Японии, Южной Кореи и другие города. В итоге это нелёгкое решение привело к убыткам. Американские перевозчики столкнулись с большими потерями из-за иностранных конкурентов и их возможности совершать полёты как раньше. Пассажиры выбирают их не только из-за менее длительных перелётов, но и сравнительно невысокой цены.

Авиакомпании США считают несправедливым такой расклад и хотят применить к иностранным перевозчикам ограничения, которые наложены на них самих, "фактически вынуждая их летать по тем же маршрутам, что и их американские конкуренты", пишет газета. Как заявила пресс-секретарь Airlines for America Марли Кольер, самолётам иностранных компаний должны запретить вылетать, приземляться и проходить транзитом через американские аэропорты.

По данным NYT, предложение уже получило поддержку Министерства транспорта США. Власти подготовили проект приказа, согласно которому китайские авиакомпании, перевозящие пассажиров в Америку, не могут летать через Россию. В настоящее время он находится на рассмотрении.