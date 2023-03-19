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19 марта, 11:06

Россия планирует создать лизинговую компанию в Африке

Россия планирует создать лизинговую компанию на территории Африки. Об этом рассказал первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков на международной парламентской конференции "Россия – Африка".

"Будет создана, скорее всего, российская лизинговая компания в Африке специализированная. Сейчас мы выбираем место базирования для этой лизинговой компании, потому что есть такая особенность у африканского рынка, там очень много всего берут в лизинг: от самолётов до вендинговых машин", — сказал он.

По словам Осьмакова, работа по созданию такой компании уже ведётся. Он добавил, что соответствующие мероприятия заложены в плане модификации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

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Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олег Озеров рассказал о том, что США и Европа требуют от Африки прекратить сотрудничество с Россией.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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