Следственный комитет России фиксирует все преступления киевского режима, в будущем данные материалы лягут в основу трибунала. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что ведётся работа Следственным комитетом. Тщательно фиксируются все преступления киевского режима. Ведётся очень напряжённая, скрупулезная, кропотливая работа. Материалы, которые, безусловно, смогут лечь в основу такого трибунала", — отметил он в беседе с журналистами.