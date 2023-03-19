Песков: Материалы СК о преступлениях киевского режима лягут в основу трибунала
Следственный комитет России фиксирует все преступления киевского режима, в будущем данные материалы лягут в основу трибунала. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что ведётся работа Следственным комитетом. Тщательно фиксируются все преступления киевского режима. Ведётся очень напряжённая, скрупулезная, кропотливая работа. Материалы, которые, безусловно, смогут лечь в основу такого трибунала", — отметил он в беседе с журналистами.
Ранее председатель СК РФ Бастрыкин призвал начать готовить международный суд над киевскими преступниками. Он напомнил, что западные государства уже говорят об использовании аналогичных органов для работы в отношении России.
ТАСС / Река Александр