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19 марта, 11:20

Песков: Материалы СК о преступлениях киевского режима лягут в основу трибунала

Следственный комитет России фиксирует все преступления киевского режима, в будущем данные материалы лягут в основу трибунала. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что ведётся работа Следственным комитетом. Тщательно фиксируются все преступления киевского режима. Ведётся очень напряжённая, скрупулезная, кропотливая работа. Материалы, которые, безусловно, смогут лечь в основу такого трибунала", — отметил он в беседе с журналистами.

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Ранее председатель СК РФ Бастрыкин призвал начать готовить международный суд над киевскими преступниками. Он напомнил, что западные государства уже говорят об использовании аналогичных органов для работы в отношении России.

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ТАСС / Река Александр

Александр Юнашев
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