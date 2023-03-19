Лыжник Устюгов упал незадолго до финиша скиатлона на ЧР и проиграл Большунову

Лыжник Сергей Устюгов упал незадолго до финиша скиатлона на 30 километров в рамках чемпионата России в Тюмени и не смог навязать борьбу Александру Большунову, который и стал победителем гонки.

В одном из поворотов в конце гонки Устюгов споткнулся и отпустил партнёра по национальной команде, который ушёл в небольшой отрыв и сумел завершить гонку первым. Представитель ХМАО-Югры же из-за этой оплошности стал лишь вторым. Тройку лучших замкнул Иван Якимушкин.