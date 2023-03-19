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Регион
Опубликовано 19 марта 2023, 11:56

Российские войска уничтожили более 20 бойцов ВСУ на Херсонском направлении

На Херсонском направлении российские военные уничтожили более 20 бойцов и две самоходные гаубицы "Гвоздика" ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные гаубицы "Гвоздика", — уточнил он.

Российская разведка с воздуха нашла группу бойцов ВСУ и уничтожила
Российская разведка с воздуха нашла группу бойцов ВСУ и уничтожила

Ранее Лайф рассказывал о том, что российские военнослужащие сорвали попытки ВСУ провести разведку боем и организовать переброску резервов.

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Илья Суриков
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