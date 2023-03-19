Путин: У России есть гиперзвуковое оружие, но оно фактически не применяется в ходе СВО
У России есть гиперзвуковое оружие, но оно фактически не применяется в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин.
Путин — о применении гиперзвукового оружия Россией в рамках СВО. Видео © Telegram / Павел Зарубин
"Нам очень много нужно сделать, допустим, для развития Сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие современные системы, а в 2014 году ничего подобного не было", — сказал глава государства.
Ранее Путин объяснил, почему СВО на Украине началась не в 2014 году. Президент подчеркнул, что Москва надеялась решить вопрос Донбасса мирным путём.