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19 марта, 12:10

Путин: У России есть гиперзвуковое оружие, но оно фактически не применяется в ходе СВО

У России есть гиперзвуковое оружие, но оно фактически не применяется в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин.

Путин — о применении гиперзвукового оружия Россией в рамках СВО. Видео © Telegram / Павел Зарубин

"Нам очень много нужно сделать, допустим, для развития Сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие современные системы, а в 2014 году ничего подобного не было", — сказал глава государства.

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Ранее Путин объяснил, почему СВО на Украине началась не в 2014 году. Президент подчеркнул, что Москва надеялась решить вопрос Донбасса мирным путём.

Обложка ©

Kremlin.ru

Светлана Оперук
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