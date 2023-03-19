ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 марта 2023, 12:10
6147

Путин: У России есть гиперзвуковое оружие, но оно фактически не применяется в ходе СВО

У России есть гиперзвуковое оружие, но оно фактически не применяется в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин.

Путин — о применении гиперзвукового оружия Россией в рамках СВО. Видео © Telegram / Павел Зарубин

"Нам очень много нужно сделать, допустим, для развития Сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие современные системы, а в 2014 году ничего подобного не было", — сказал глава государства.

Путин связал позицию ФРГ по "Северным потокам" с отсутствием суверенитета
Путин связал позицию ФРГ по "Северным потокам" с отсутствием суверенитета

Ранее Путин объяснил, почему СВО на Украине началась не в 2014 году. Президент подчеркнул, что Москва надеялась решить вопрос Донбасса мирным путём.

BannerImage

Kremlin.ru

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Политика
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar