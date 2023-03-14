Путин связал позицию ФРГ по "Северным потокам" с отсутствием суверенитета

Позиция ФРГ по "Северным потокам" связана с тем, что после Второй мировой войны страна так и не обрела суверенитет. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия-1".

"Дело ведь в том, что сами европейские политики уже неоднократно публично говорили о том, что после Второй мировой войны Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством", — отметил глава страны.

Путин пояснил, что это не его слова, — об этом говорил как минимум один "известный и очень уважаемый" немецкий политик. Вместе с тем президент РФ обратил внимание, что СССР давно вывел свои войска из ФРГ, тогда как американцы фактически продолжают оккупировать страну.