Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 марта, 17:53

Путин связал позицию ФРГ по "Северным потокам" с отсутствием суверенитета

Позиция ФРГ по "Северным потокам" связана с тем, что после Второй мировой войны страна так и не обрела суверенитет. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия-1".

"Дело ведь в том, что сами европейские политики уже неоднократно публично говорили о том, что после Второй мировой войны Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством", — отметил глава страны.

Путин пояснил, что это не его слова, — об этом говорил как минимум один "известный и очень уважаемый" немецкий политик. Вместе с тем президент РФ обратил внимание, что СССР давно вывел свои войска из ФРГ, тогда как американцы фактически продолжают оккупировать страну.

Путин сообщил об обнаружении, вероятно, ещё одной бомбы на "Северном потоке"

Путин сообщил об обнаружении, вероятно, ещё одной бомбы на "Северном потоке"

Лайф напоминает, что в конце сентября 2022 года на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Позднее журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором заявил о причастности США к подрыву газопроводов. После этого ряд западных СМИ опубликовали свои расследования, где сообщили, что к диверсии якобы причастны некие украинские силы.

Обложка ©

Кremlin.ru

Наталья Исакова
  • Новости
  • Путин
  • Северный поток – 2
  • Германия
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров