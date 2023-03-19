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Регион
Опубликовано 19 марта 2023, 11:44
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Путин объяснил, почему СВО на Украине началась не в 2014 году

Путин заявил, что Россия рассчитывала решить ситуацию в Донбассе мирным путём

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона надеялась решить вопрос Донбасса мирным путём, но Запад готовил Украину к боевым действиям. Слова главы государства прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Путин объяснил, почему СВО на Украине началась не в 2014 году. Видео © Telegram / Павел Зарубин

"Мы никогда не стремились к какой-то конфронтации. <...> Что касается Донбасса, то мы рассчитывали, что эту проблему удастся решить мирным путём. Но, как выясняется сейчас, мы это видим: нас просто водили за нос, никто из наших так называемых партнёров и не собирался мирными средствами ничего решать, а просто накачивали оружием Украину и готовили её к боевым действиям", — сказал президент, отвечая на вопрос, не стоило ли начать СВО в 2014 году.

Как заметил президент, с тех пор украинцы предприняли две крупномасштабные операции с использованием тяжёлой техники, артиллерии и авиации. Говоря о событиях Крымской весны в 2014 году, российский лидер также отметил, что ситуация была спонтанной, но тем не менее Москва не могла бы отказать крымчанам в поддержке и защите.

Песков: Путин достаточно долго обсуждал с Герасимовым обстановку в зоне СВО
Песков: Путин достаточно долго обсуждал с Герасимовым обстановку в зоне СВО

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин провёл совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону. Там он заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поездка Путина на командный пункт СВО заранее не планировалась.

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Telegram / "Кремль. Новости"

Наталья Исакова
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