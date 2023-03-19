Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона надеялась решить вопрос Донбасса мирным путём, но Запад готовил Украину к боевым действиям. Слова главы государства прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Путин объяснил, почему СВО на Украине началась не в 2014 году. Видео © Telegram / Павел Зарубин

"Мы никогда не стремились к какой-то конфронтации. <...> Что касается Донбасса, то мы рассчитывали, что эту проблему удастся решить мирным путём. Но, как выясняется сейчас, мы это видим: нас просто водили за нос, никто из наших так называемых партнёров и не собирался мирными средствами ничего решать, а просто накачивали оружием Украину и готовили её к боевым действиям", — сказал президент, отвечая на вопрос, не стоило ли начать СВО в 2014 году.

Как заметил президент, с тех пор украинцы предприняли две крупномасштабные операции с использованием тяжёлой техники, артиллерии и авиации. Говоря о событиях Крымской весны в 2014 году, российский лидер также отметил, что ситуация была спонтанной, но тем не менее Москва не могла бы отказать крымчанам в поддержке и защите.