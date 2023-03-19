Путин объяснил, почему СВО на Украине началась не в 2014 году
Путин заявил, что Россия рассчитывала решить ситуацию в Донбассе мирным путём
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона надеялась решить вопрос Донбасса мирным путём, но Запад готовил Украину к боевым действиям. Слова главы государства прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Путин объяснил, почему СВО на Украине началась не в 2014 году. Видео © Telegram / Павел Зарубин
"Мы никогда не стремились к какой-то конфронтации. <...> Что касается Донбасса, то мы рассчитывали, что эту проблему удастся решить мирным путём. Но, как выясняется сейчас, мы это видим: нас просто водили за нос, никто из наших так называемых партнёров и не собирался мирными средствами ничего решать, а просто накачивали оружием Украину и готовили её к боевым действиям", — сказал президент, отвечая на вопрос, не стоило ли начать СВО в 2014 году.
Как заметил президент, с тех пор украинцы предприняли две крупномасштабные операции с использованием тяжёлой техники, артиллерии и авиации. Говоря о событиях Крымской весны в 2014 году, российский лидер также отметил, что ситуация была спонтанной, но тем не менее Москва не могла бы отказать крымчанам в поддержке и защите.
Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин провёл совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону. Там он заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поездка Путина на командный пункт СВО заранее не планировалась.
Telegram / "Кремль. Новости"