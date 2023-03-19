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19 марта, 11:52

За сутки ВС РФ уничтожили до 50 украинских военных на Купянском направлении

На Купянском направлении в ходе спецоперации Западная группировка войск ВС РФ поразила подразделения ВСУ. За сутки российские бойцы ликвидировали до 50 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Тимковка, Ольшана Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики", — рассказал он.

Конашенков уточнил, что российские войска уничтожили две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Бойцы "Центра" уничтожили более 100 украинских военных на Краснолиманском направлении

Бойцы "Центра" уничтожили более 100 украинских военных на Краснолиманском направлении

Ранее Лайф писал о том, что российские военные за сутки уничтожили более 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении.

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ТАСС / Рубцов Андрей

Илья Суриков
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