За сутки ВС РФ уничтожили до 50 украинских военных на Купянском направлении

На Купянском направлении в ходе спецоперации Западная группировка войск ВС РФ поразила подразделения ВСУ. За сутки российские бойцы ликвидировали до 50 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Тимковка, Ольшана Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики", — рассказал он.

Конашенков уточнил, что российские войска уничтожили две боевые бронированные машины и два автомобиля.