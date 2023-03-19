ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 марта 2023, 11:52

За сутки ВС РФ уничтожили до 50 украинских военных на Купянском направлении

На Купянском направлении в ходе спецоперации Западная группировка войск ВС РФ поразила подразделения ВСУ. За сутки российские бойцы ликвидировали до 50 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Тимковка, Ольшана Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики", — рассказал он.

Конашенков уточнил, что российские войска уничтожили две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Бойцы "Центра" уничтожили более 100 украинских военных на Краснолиманском направлении
Бойцы "Центра" уничтожили более 100 украинских военных на Краснолиманском направлении

Ранее Лайф писал о том, что российские военные за сутки уничтожили более 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении.

BannerImage

ТАСС / Рубцов Андрей

Илья Суриков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar