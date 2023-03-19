Москвичей обрадовали тёплой погодой на следующей неделе

Температура воздуха на следующей неделе в Московском регионе ожидается на три-восемь градусов выше положенной нормы. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Предстоящая неделя в средней полосе России ознаменуется западно-восточным переносом воздушным масс атлантического происхождения, благодаря чему ощутимо потеплеет, а температурный фон в южной половине Русской равнины окажется на три-восемь градусов выше положенной в это время года по климату нормы", — сказал он.

Тишковец подчеркнул, что природа перенесёт москвичей во времени на три недели вперёд. По его словам, в понедельник, 20 марта, облаков прибавится, но существенных осадков не предвидится, ночью ожидается -1...-6 градусов, местами -6...-11, днём +7 градусов. Во вторник после полудня пройдёт небольшой дождь, под утро столбики термометров покажут -5 градусов, днём ожидается +3...+8 градусов.

"В среду заглянет промежуточный гребень антициклона, благодаря чему ненадолго распогодится, в сумерках не менее 0...+5 градусов, днём +4...+9 градусов. В четверг попадём в тёплый сектор циклона, сопровождаемого дождевыми тучами, станет на градус теплее, +5...+10 градусов", — рассказал синоптик.

В пятницу, 24 марта, в регионе ожидается холодный фронт, пройдут ливни и намечается плотный ветер. В выходные температура ещё больше понизится, будут осадки. Так, ночами ожидается -1...+4 градуса, днём в субботу +3...+8, а в воскресенье +2...+7 градусов. Также уменьшится высота снежного покрова в Москве до пяти-десяти сантиметров. Последние дни месяца пройдут под знаком холодного полярного вторжения с высокой вероятностью зарядов снега, сообщил Тишковец.