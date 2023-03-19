Миссия ШОС не выявила эксцессов на парламентских выборах в Казахстане

Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества не зафиксировала на парламентских выборах в Казахстане каких-либо нарушений, которые могут оказать влияние на исход голосования. Об этом сообщил журналистам заместитель генсека ШОС Григорий Логвинов.

"Общее впечатление от того, что мы увидели на избирательных участках, сугубо позитивное. Выборы прошли в очень ровной, спокойной, уравновешенной атмосфере, каких-либо эксцессов на участках мы не заметили", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Логвинова, наблюдатели ШОС также посетили пять штаб-квартир политических партий. В ходе общения были отмечены случаи несогласия с отказом в регистрации или ликвидации того или иного кандидата, но при этом никто из них так и официально не выразил каких-либо претензий на этот счёт.