Российские учёные создали "полимерную корку" для восстановления земли со свалок

Технология была разработана в ходе масштабного проекта по созданию безотходных производств полимеров и полимерных материалов с программируемым сроком службы, который возглавлял Хохлов. В данный момент решается вопрос о продолжении проекта. Как пояснил учёный, мусорный полигон в конце его жизненного цикла засыпают землёй, а чтобы почва не вымывалась и не подвергалась эрозии, в неё следует как раз и добавлять комплексы из катионных и анионных полимеров.