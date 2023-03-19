Российские учёные создали "полимерную корку" для восстановления земли со свалок
Российские учёные создали так называемую полимерную корку для "оживления" земли со свалок, сообщил завкафедрой физики полимеров и кристаллов МГУ имени Ломоносова, академик РАН Алексей Хохлов.
Технология была разработана в ходе масштабного проекта по созданию безотходных производств полимеров и полимерных материалов с программируемым сроком службы, который возглавлял Хохлов. В данный момент решается вопрос о продолжении проекта. Как пояснил учёный, мусорный полигон в конце его жизненного цикла засыпают землёй, а чтобы почва не вымывалась и не подвергалась эрозии, в неё следует как раз и добавлять комплексы из катионных и анионных полимеров.
"С одной стороны, полимеры закрепляют почву, с другой — не мешают прорастать растениям, а также удерживают в почве необходимую для них влагу", — приводит "Газета.ru" слова Хохлова.
Ранее Лайф сообщал, что российские учёные нашли общий ген у ожирения и опухоли. Специалистами "было экспериментально показано, что TSEEN-гены, находящиеся в опухолях, работают также в образцах висцеральной жировой ткани".
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