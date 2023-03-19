Стал известен график Путина на следующую неделю
Путин на следующей неделе встретится с Си Цзиньпином и наградит молодых деятелей культуры
Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с лидером Китая Си Цзиньпином, который прилетит в российскую столицу. Об этом заявили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Кроме того, глава государства будет участвовать в расширенной коллегии Министерства внутренних дел и межпарламентской конференции Россия – Африка. Также в планах президента вручить награды молодым деятелям культуры.
Ранее Лайф писал, что Путин в ближайшее время совершит поездки в несколько регионов России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ТАСС / Метцель Михаил