Стал известен график Путина на следующую неделю

Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с лидером Китая Си Цзиньпином, который прилетит в российскую столицу. Об этом заявили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Кроме того, глава государства будет участвовать в расширенной коллегии Министерства внутренних дел и межпарламентской конференции Россия – Африка. Также в планах президента вручить награды молодым деятелям культуры.