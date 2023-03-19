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19 марта, 13:30

Стал известен график Путина на следующую неделю

Путин на следующей неделе встретится с Си Цзиньпином и наградит молодых деятелей культуры

Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится с лидером Китая Си Цзиньпином, который прилетит в российскую столицу. Об этом заявили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Кроме того, глава государства будет участвовать в расширенной коллегии Министерства внутренних дел и межпарламентской конференции Россия – Африка. Также в планах президента вручить награды молодым деятелям культуры.

Песков: Путин достаточно долго обсуждал с Герасимовым обстановку в зоне СВО

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Ранее Лайф писал, что Путин в ближайшее время совершит поездки в несколько регионов России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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ТАСС / Метцель Михаил

Никита Осипов
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