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19 марта, 14:14

В Иванове неизвестные через балкон залезли в квартиру и избили двух подростков

В Иванове возбудили дело после нападения на двух подростков в квартире

В Иванове следователи возбудили уголовное дело после того, как неизвестные проникли через балкон в квартиру, где избили двух 16-летних подростков. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

"По версии следствия, 17 марта 2023 года в ночное время неустановленные лица проникли на балкон второго этажа в одну из квартир многоэтажного жилого дома на ул. Шубиных в г. Иваново, где совершили разбойное нападение на двух проживающих в квартире 16-летних юношей", — заявили в ведомстве.

Нападавшие требовали от подростков 90 тысяч рублей, но не получили желаемого. Тогда они похитили имевшееся в квартире имущество на сумму 45 тысяч рублей. Сейчас ведётся розыск причастных к преступлению, проводятся все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств случившегося.

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Артур Белкин
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