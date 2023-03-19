В США рассказали о серьёзном просчёте Запада в отношении России

Политика, которую проводит Запад во главе с США, а также стремление Вашингтона к господству являются причинами того, что практически всё Южное полушарие поддерживает Москву в ситуации вокруг Украины и не присоединяется к антироссийским санкциям. Такое мнение выразил бывший постпред Сингапура при ООН Кишор Махбубани, пишет Bloomberg.

"Неудача России не в интересах глобального Юга. Многие страны региона всё ещё хранят воспоминания о некогда доминирующем Западе", — сказал Махбубани.

На фоне этого автор статьи отмечает, что дипломатический курс главы МИД РФ Сергея Лаврова по-прежнему затрагивает большую часть Африки, Ближнего Востока и некоторые страны Азии, несмотря на осуждение со стороны Запада. Также в статье приводятся результаты опроса YouGov, в которых говорится, что 65% респондентов в странах Европы видят в России противника, а, к примеру, 51% жителей Индии считают россиян своими союзниками, ещё 29% опрошенных заявили, что Москва является важным партнёром для Нью-Дели, и только пять процентов считают нашу страну соперником.

Что касается Украины, то большинство государств, по словам автора, предпочитает российскую версию событий. Журналист добавил, что эти страны считают украинского президента Владимира Зеленского марионеткой Запада.