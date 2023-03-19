Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 марта 2023, 17:39

В Госдуме рассказали, когда примут внесённый Путиным закон "О гражданстве"

Депутат ГД Калашников: Базовый закон "О гражданстве" могут принять в апреле

Госдума может принять новую версию базового закона "О гражданстве", который внёс президент России Владимир Путин, уже в апреле текущего года. Об этом ТАСС сообщил глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Мы его примем обязательно, этот закон, в следующем месяце, и все разумные поправки мы там тоже примем", — отметил Калашников.

В Госдуме объяснили значимость визита Путина в Мариуполь
В Госдуме объяснили значимость визита Путина в Мариуполь

Ранее Лайф сообщал, что в Госдуму поступили поправки к закону "О гражданстве", которые предусматривают лишение приобретённого гражданства тех россиян, которые виновны в измене родине и дискредитации специальной военной операции.

BannerImage

ТАСС / Карпухин Сергей

Артур Белкин
  • Новости
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar