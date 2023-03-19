В Госдуме рассказали, когда примут внесённый Путиным закон "О гражданстве"

Госдума может принять новую версию базового закона "О гражданстве", который внёс президент России Владимир Путин, уже в апреле текущего года. Об этом ТАСС сообщил глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Мы его примем обязательно, этот закон, в следующем месяце, и все разумные поправки мы там тоже примем", — отметил Калашников.