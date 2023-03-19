В Госдуме рассказали, когда примут внесённый Путиным закон "О гражданстве"
Депутат ГД Калашников: Базовый закон "О гражданстве" могут принять в апреле
Госдума может принять новую версию базового закона "О гражданстве", который внёс президент России Владимир Путин, уже в апреле текущего года. Об этом ТАСС сообщил глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"Мы его примем обязательно, этот закон, в следующем месяце, и все разумные поправки мы там тоже примем", — отметил Калашников.
Ранее Лайф сообщал, что в Госдуму поступили поправки к закону "О гражданстве", которые предусматривают лишение приобретённого гражданства тех россиян, которые виновны в измене родине и дискредитации специальной военной операции.
ТАСС / Карпухин Сергей