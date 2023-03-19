Политолог указал на тотальную коррупцию киевского режима после воровства техники Starlink

Власть Украины представляют коррупционеры, которые своровали доставшиеся бесплатно терминалы Starlink и теперь продают их. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил политолог и общественный деятель Сергей Марков.

Речь идёт о партии из восьми тысяч терминалов Starlink, которую Польша фактически подарила Киеву в начале января 2023 года. Часть из них предназначалась для обогревочных "пунктов несокрушимости". А в марте на открытых порталах появились объявления о продаже этих самых терминалов. Внимание на это обратили польские пользователи "Твиттера".

"Власть на Украине — коррупционеры, поэтому воровство там поставлено на широкую ногу, включая терминалы Starlink", — заявил Марков.

По его словам, воровство на Украине всегда будет тотальным, поскольку Киев целенаправленно уничтожает народ и страну в интересах США и Великобритании. Местный режим наполнен аморальными людьми, которые работают исключительно в своих корыстных целях. При этом он уверен, что американский бизнесмен Илон Маск продолжит снабжать ВСУ новой техникой и обеспечивать стабильную связь во избежание проблем с Вашингтоном. Однако он не хочет делать это бесплатно, поэтому уже скоро начнёт спорить со структурами США и грозиться отозвать терминалы.

"У украинского правительства собственных денег нет, поэтому платить придётся США. Маск хочет добиться, чтобы средства предоставили целевым образом и в таком объёме, чтобы он получил прибыль", — подчеркнул Марков.

По его словам, Киев сейчас начнёт расследование для выяснения обстоятельств продажи терминалов, но его проводить будут те же коррупционеры, поэтому продавцов никто не накажет, а доходы от сбыта в результате окажутся у правоохранителей.