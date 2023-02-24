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24 февраля, 05:28

США хотят, чтобы как можно больше компаний снабжало Украину спутниковым интернетом

Салливан: США привлекут конкурентов Маска к обеспечению Украины спутниковым интернетом

Власти США хотят, чтобы как можно больше коммерческих компаний снабжало Украину спутниковым интернетом, а не только Starlink Илона Маска. Об этом в эфире телеканала CNN заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Ранее американский бизнесмен давал понять, что может свернуть свою работу в Незалежной, если с ним не расплатятся, или ограничить функционал спутниковых терминалов, чтобы не провоцировать эскалацию украинского конфликта.

"Необходимо, чтобы было доступно больше вариантов. Но нам следует отдать должное Starlink, которая является критическим элементом в обороне Украины", — сказал он.

При этом глава Агентства международного развития (USAID) Саманта Пауэр отметила, что Илон Маск работает на Украине в рамках частно-государственного партнёрства.

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Напомним, Маск заявлял, что не допустит третьей мировой войны из-за Starlink на Украине. По его словам, сеть спутниковой связи не должна использоваться с целью обострения конфликта. Недавно власти США вызывали Маска "на ковёр" по поводу работы Starlink на Украине.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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