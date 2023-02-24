США хотят, чтобы как можно больше компаний снабжало Украину спутниковым интернетом

Власти США хотят, чтобы как можно больше коммерческих компаний снабжало Украину спутниковым интернетом, а не только Starlink Илона Маска. Об этом в эфире телеканала CNN заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Ранее американский бизнесмен давал понять, что может свернуть свою работу в Незалежной, если с ним не расплатятся, или ограничить функционал спутниковых терминалов, чтобы не провоцировать эскалацию украинского конфликта.

"Необходимо, чтобы было доступно больше вариантов. Но нам следует отдать должное Starlink, которая является критическим элементом в обороне Украины", — сказал он.