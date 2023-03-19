"Грамотный профессионал": Политолог счёл полезным для Смоленской области опыт нового врио губернатора

Назначение Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области хорошо иллюстрирует эффективность работы современной кадровой системы. Об этом в беседе с Лайфом заявил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

"Мы видим, что нынешняя работа "школы губернаторов" — это прежде всего подготовка профессиональных кадров, которые получают назначение на пост руководителей региона. Дело в том, что Василий Анохин является грамотным профессионалом, который проявил себя и на региональном, и на федеральном уровне. Мы знаем, что он два года проработал вице-губернатором области и знает хорошо региональную специфику", — сказал эксперт.

По его словам, у Анохина есть хороший опыт работы на федеральном уровне, так как он трудился в должности директора департамента регионального развития в Правительстве РФ и понимает, как эффективно работающий регион должен взаимодействовать с федеральными структурами.

Гагарин считает, что человек со знанием федерального механизма работы самого правительства и прохождения тех или иных запросов региона может принести большую пользу Смоленской области.

"Мы полагаем, что Смоленская область при таком руководителе может очень эффективно реализовать крупные проекты, которые, безусловно, смогут Смоленскую область выдвинуть в число топовых регионов, тех, кто действительно занимает первые места в нынешней региональной структуре", — отметил специалист.