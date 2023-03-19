На Сейшелах осудили россиянина, сын которого умер в машине под палящим солнцем

Суд Сейшельских Островов приговорил 39-летнего россиянина к двум с половиной годам лишения свободы за то, что оставил полуторагодовалого сына в машине во время солнцепёка. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление сотрудника консульского отдела Посольства РФ в Республике Сейшельские Острова.

Как рассказал представитель дипведомства, семья планировала провести в отпуске две недели. Родители оставили мальчика в машине с включённым кондиционером при температуре выше 30 градусов. В итоге организм ребёнка перегрелся, что вызвало отёк головного мозга. Суд признал его смерть насильственной.

По данным Seychelles News Agency, инцидент произошёл ещё 21 января. В суде отец умершего мальчика не признал себя виновным по первому пункту обвинения в непредумышленном убийстве и признал вину в халатном отношении к ребёнку. Его жене уже разрешили покинуть Сейшельские Острова вместе с двумя другими детьми пары.