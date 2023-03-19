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19 марта, 15:44

В Казахстане закрылись все избирательные участки на парламентских выборах

Во всех регионах Казахстана завершились выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней.

В 20:00 по местному времени закрылись все избирательные участки в 20 регионах страны, в том числе, в столице Астане. По последним данным, на 20:00 явка избирателей составляла 54,09%.

Миссия ШОС не выявила эксцессов на парламентских выборах в Казахстане

Миссия ШОС не выявила эксцессов на парламентских выборах в Казахстане

Ранее Лайф писал о том, что явка на парламентские выборы в Казахстане составила 53,11% за два часа до завершения.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / TIMUR BATIRSHIN

Илья Суриков
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