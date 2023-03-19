В Казахстане закрылись все избирательные участки на парламентских выборах

Во всех регионах Казахстана завершились выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней.

В 20:00 по местному времени закрылись все избирательные участки в 20 регионах страны, в том числе, в столице Астане. По последним данным, на 20:00 явка избирателей составляла 54,09%.