В Казахстане закрылись все избирательные участки на парламентских выборах
Во всех регионах Казахстана завершились выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней.
В 20:00 по местному времени закрылись все избирательные участки в 20 регионах страны, в том числе, в столице Астане. По последним данным, на 20:00 явка избирателей составляла 54,09%.
Ранее Лайф писал о том, что явка на парламентские выборы в Казахстане составила 53,11% за два часа до завершения.
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ТАСС / ЕРА / TIMUR BATIRSHIN