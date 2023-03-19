Явка на парламентские выборы в Казахстане составила 53,11% за два часа до завершения
На проходящих в Казахстане выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов) к 18:00 (15:00 мск) явка составила 53,11%. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов.
"По состоянию на 18:00 избирательные бюллетени получили 53,11% от общего количества избирателей, включённых в списки", — указал он.
Ранее Лайф писал о том, что утром 19 марта в Казахстане начались всеобщие выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней. Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества не зафиксировала на парламентских выборах в Казахстане каких-либо нарушений.
ТАСС / Нитченко Юлия