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19 марта, 13:13

Явка на парламентские выборы в Казахстане составила 53,11% за два часа до завершения

На проходящих в Казахстане выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов) к 18:00 (15:00 мск) явка составила 53,11%. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов.

"По состоянию на 18:00 избирательные бюллетени получили 53,11% от общего количества избирателей, включённых в списки", — указал он.

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Ранее Лайф писал о том, что утром 19 марта в Казахстане начались всеобщие выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней. Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества не зафиксировала на парламентских выборах в Казахстане каких-либо нарушений.

Обложка ©

ТАСС / Нитченко Юлия

Илья Суриков
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