Явка на парламентские выборы в Казахстане составила 53,11% за два часа до завершения

На проходящих в Казахстане выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов) к 18:00 (15:00 мск) явка составила 53,11%. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов.